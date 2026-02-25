「Fanatics Collect」のオークションで落札された激レアアイテムエンゼルスのマイク・トラウト外野手が“究極の質問”に頭を悩ませた。米オークションサイト「Fanatics Collect」公式X（旧ツイッター）は、ドジャースの大谷翔平投手とパイレーツのポール・スキーンズ投手のカードのどちらを選ぶかというテーマの映像を公開。トラウトの回答にファンも「トラウ谷は永遠や」「大谷さんもきっとトラウトに選んでもらって嬉しいはず