¡ÖFanatics Collect¡×¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿·ã¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤¬¡Èµæ¶Ë¤Î¼ÁÌä¡É¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£ÊÆ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖFanatics Collect¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤Î¥«¡¼¥É¤Î¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¥È¥é¥¦¥È¤Î²óÅú¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥È¥é¥¦Ã«¤Ï±Ê±ó¤ä¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤È¥È¥é¥¦¥È¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤¹¤«¤µ¤ºÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥Á¡ÊMLB¥«¡¼¥É¡Ë¡×¤Ï110Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î¡Ö1/1¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥í¥´¥Þ¥ó¡×¤Ï300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¡ÖFanatics Collect¡×¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÃÍ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊMLB¥«¡¼¥É¡Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë1Ëç¤À¤±Áª¤Ö¤È¤·¤¿¤é¡£¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥Á¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î1/1¥í¥´¥Þ¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥í¥´¤«¡×¤È¥È¥é¥¦¥È¤Ø¼ÁÌä¡£¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤ÀÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥¹¥¡¼¥ó¥º¤âÂç¹¥¤¤ÇÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤À¤Í¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡ÈÂçÃ«¡õ¥È¥é¥¦¥È¡É¤Î¹½¿Þ¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤ë»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡×¡Ö¤½¤ì¡¢¼ÁÌä¤Ë¤¹¤é¤Ê¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡¡¡ÊÁª¤Ö¤Î¤Ï¡Ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤À¤è¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥È¡á»Ë¾åºÇ¹â¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¡á¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡ÊÎÞ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î¶¦Æ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿å«¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë