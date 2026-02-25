札幌市の業務委託先の業者が設定を誤り、他人のアドレスが閲覧できる状態で、100人にメールを送信しました。札幌市によりますと、地域計画課が発注した業務で、委託先の業者が今月20日に、ワークショップの開催案内を100人にメール送信したところ、送信先のメールアドレスの入力欄を間違って一斉送信し、受信者がほかの人のメールアドレスを閲覧できる状態になっていました。およそ10分後に、受信し