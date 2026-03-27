news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「パンをのどに詰まらせ心肺停止病院で引き継ぎチェック怠る」についてお伝えします。◇◇◇兵庫県立はりま姫路総合医療センター・木下芳一病院長「申し訳ありませんでした」兵庫県姫路市にある病院で起きた医療事故。去年7月、骨折治療で入院中の50代の女性が、病院で出た食事をのどに詰まらせ窒息しました。詰まらせたのは朝食の“パン”でした。提供からおよそ30分後に心