「オリックス０−１０楽天」（２７日、京セラドーム大阪）大事な開幕戦でまさかの大炎上だ。３年連続３度目の開幕投手を任されたオリックス・宮城が、いずれも自己ワーストタイの１回２／３での８失点ＫＯで、早々の黒星を喫した。「開幕戦というゲームを任せていただいたのに、このような投球になって申し訳ない」と謝罪したのも無理はない。初回に４番マッカスカーの適時二塁打で２点を先制され、続く二回は２死満塁のピンチ