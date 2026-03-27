韓国で活動する日本人7人グミガールズグループ・XGのプロデューサーを務めていたSIMON（サイモン）こと酒井じゅんほ被告が2026年3月25日にインスタグラムを更新。自身の不祥事について謝罪した。「自分が起こしてしまった事の重大性を受け止め」XGの総括プロデューサーを務めていたSIMON。しかし2月23日、同行していたXGの愛知公演終了後、ホテルに捜索が入り、コカインや大麻を所持していたとして、麻薬取締法違反（所持）の疑い