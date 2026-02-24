俳優のダニエル・ラドクリフが、「ハリー・ポッター」シリーズで共演した亡き俳優のマイケル・ガンボンとの思い出を語った。ハリー・ポッター役を演じた同人気シリーズで、アルバス・ダンブルドア役を演じ、2023年9月に82歳で他界したマイケルとの共演シーンをとても楽しんだというダニエルは、故人はいつも笑わせてくれる存在だったと振り返っている。 【写真】ダンブルドアを演じ