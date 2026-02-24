日本スケート連盟の公式インスタグラムが24日までに更新され、フィギュアスケート女子銀メダルの坂本花織（25＝シスメックス）と女子銅メダルの中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）の“ごほうび”2ショットを披露した。投稿では「念願のジェラートを食べることができました」とし、笑顔の2人の写真を投稿。手にしているイタリア名物・ジェラートは色とりどりの3層になっている。フォロワーからは「頑張ったご褒美ですね」「弾