21日午後、徳島県神山町で発生した山火事について、徳島県は22日正午をもって鎮圧したと発表しました。火事があったのは徳島県神山町上分の山林です。警察と消防によりますと、21日午後1時すぎ、男性から「裏の山が燃えている」と110番通報がありました。火事は通報した男性が自宅近くで木くずを燃やしていたところ、山林に燃え広がったものです。21日は防災ヘリ2機とともに消防と地元消防団が消火に当たり、22日朝からは自衛隊の