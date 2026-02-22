1982年に行方不明になる前に撮影されたサラ・ギアさんの写真/Sonoma County District Attorney's Office（CNN）米カリフォルニア州で約44年前に少女が殺害された事件で、捨てられていたたばこの吸い殻から検出されたDNAが手がかりとなり、容疑者の特定につながった。サラ・ギアさん（13）は1982年5月23日夜、同州クローバーデールで友人宅を出る姿が最後に目撃された。ソノマ郡の検察によれば、翌朝、勤務を終えて帰宅途中だった消