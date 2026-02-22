「阪急杯・Ｇ３」（２１日、阪神）１年のブランクは本当なのか。１番人気のソンシが圧倒的なスピードを見せつけた。前半３Ｆ３３秒１と開幕馬場を考慮しても速いペースのなか、３番手で追走。肩ムチで闘魂注入し最後の直線を迎えると、あっという間に抜け出して後続を置き去りにした。２着に３馬身半差をつけて重賞初Ｖ。２５年阪神Ｃでルガルが刻んだ記録を０秒１更新する１分１８秒９のコースレコードのおまけ付きだ。デビ