◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）投打にわたる活躍でバンテリンドーム初勝利を手にした。阪神・伊原が6回6安打1失点と好投し、今季2勝目をマーク。4回には初の適時打を放つなど、バットでも魅せた。「伏見さんにしっかり引っ張っていただいたので。どんどん攻めていけたっていうのは良かった」許した得点は、3回2死から花田に浴びた右翼席ソロによる1点のみ。持ち前の制球力を生かし、テンポ良く