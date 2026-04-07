「以前、帰宅した時、引き出しが全部出されていて、泥棒が入ったと思ったことがあります。このお方が犯人でした。」【動画】引き出しを開ける猫と、見にくる猫そんなコメントとともに投稿された動画が、SNSで注目を集めています。投稿したのは、横浜在住の飼い主・大山しるこさん（@jjshrukojj）。映っていたのは、引き出しを器用に開けていく茶白の猫・カイくんと、その様子を後ろからじっと見守る黒白の猫・そらくんの姿です。ま