テント選びって、なんでいつまで経っても終わらないんでしょうか。ようやく「これだ！」と思える理想の相棒を見つけ、もうこれ以上テントは買わないと心に誓ったはずなのに。そんなテント沼の住人たちをまたしても深く沈ませそうなのが、アウトドアブランドSABBATICAL（サバティカル）の新作テント＆シェルターの4モデルです。“良い物を永く”という哲学のもと、過酷な環境に耐えうる“強度”、“扱いやすさ”と“軽さ”の最適バ