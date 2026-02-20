デフトーンズが、単独としては15年ぶりとなる待望の来日公演を開催することが決定した。【画像】歴代最高のメタルアルバム100選公演は2026年5月18日（月）に東京ガーデンシアター、5月19日（火）にZepp Osaka Baysideで行われる。東京公演は開場18:00／開演19:00、大阪公演も同じく開場18:00／開演19:00となる。チケットは、東京公演がアリーナ・スタンディング17,500円、S指定席15,000円、A指定席14,000円（各税込）。大阪公演は1