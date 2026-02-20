お笑いコンビ「ヨネダ2000」が19日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。「女芸人No.1決定戦THEW」に出場しない理由を語った。今月はザ・マミィの酒井貴士をマンスリーアシスタントに迎え、この日はヨネダ2000、デニス、グラビアアイドルでタレントの林ゆめがゲストで出演。昨年末のM―1グランプリで2度目の決勝進出を果たした2人は、今年もM―1、キングオブコントに出場することを明言