ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル決勝（１８日、リビーニョ）で、金メダルを獲得した蘇翊鳴（中国）が、人気スケート選手との交際を発表した。蘇は前回北京五輪でビッグエア金、スロープスタイルで銀メダルを獲得している。今大会ではビッグエアで銅メダルを獲得。優勝を目指したスロープスタイルでは、１回目で８２・４１点をマーク。銀メダルに輝いた長谷川帝勝（２０＝ＴＯＫＩＯインカラミ）に競り