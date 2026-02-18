23年に死去した歌手・八代亜紀さん（享年73）の私的なヌード写真を特典に付けたアルバムを販売している鹿児島市のレコード会社「ニューセンチュリーレコード」が18日までに公式サイトを更新し、第2弾の販売が決定したと発表した。公式サイトでは「商品タイトル【懐かしいね・パート1】」とし「商品定価￥3800円（税込）2026年04月21日発売決定」と告知。「八代亜紀の歌唱曲イントロ集です。260曲中65曲が収録されています。