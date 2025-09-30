9月29日、八代亜紀さんのものまねをしているタレントのりょうが自身のXを更新。《この度、八代亜紀さんの事務所様より、生前八代さんがお召しになられていたドレスを頂戴いたしました。本当に感無量、言葉で言い表せないくらい、胸がいっぱいです。1着でもすごいことなのに、写真のドレス以外にも、色とりどりに計17着も選んでくださいました。次回のライブでは、一部を着させて頂き、八代さんメドレーをお届けします》きらび