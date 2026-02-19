2月18日までに鹿児島市にあるニューセンチュリーレコードが公式サイトを更新。昨年、故・八代亜紀さんのプライベート写真付きCDをリリースし、全国から怒りの抗議を受けたが、その第2弾を4月に発売すると告知した。「同社は第2弾について《八代亜紀の歌唱曲イントロ集です。260曲中65曲が収録されています》としており、また、“八代亜紀 お宝シリーズ”と銘打っていることから、第3弾以後も出すつもりでしょう。《曲をイントロ