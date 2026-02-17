東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントに、25周年限定のフードワゴン「スパークリング・ジュビリーワゴン」が登場！2026年4月8日より、25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”のスペシャルメニューが販売されます。テーマカラーであるジュビリーブルーが鮮やかな、ミッキーシェイプの可愛らしいマカロン。手軽に食べることができ、東京ディズニーシー25周年の雰囲気を感じながら楽しめるスウィー