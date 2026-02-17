東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントに、25周年限定のフードワゴン「スパークリング・ジュビリーワゴン」が登場！

2026年4月8日より、25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”のスペシャルメニューが販売されます。

テーマカラーであるジュビリーブルーが鮮やかな、ミッキーシェイプの可愛らしいマカロン。

手軽に食べることができ、東京ディズニーシー25周年の雰囲気を感じながら楽しめるスウィーツです。

東京ディズニーシー「スパークリング・ジュビリーワゴン」25周年“スパークリング・ジュビリー”ミッキーマカロン（ホワイトチョコ）

価格：650円

販売期間：2026年4月8日〜2027年3月31日

販売場所：東京ディズニーシー アメリカンウォーターフロント「スパークリング・ジュビリーワゴン」

東京ディズニーシーの開園25周年を記念して、アメリカンウォーターフロントに限定フードワゴンが登場！

25周年のテーマカラーであるジュビリーブルーを取り入れた、見た目にも華やかな限定メニューを提供。

パークを散策しながら、祝祭感あふれる特別なひとときを彩るスウィーツです。

ミッキーシェイプのマカロンが、鮮やかなジュビリーブルーになってラインナップされます。

スミレの香りを加えた、ホワイトチョコベースのクリームをサンド！

手軽に食べることができ、お祝いの気分をさらに盛り上げてくれるメニューです。

ジュビリーブルーが色鮮やかな、25周年限定の可愛らしいマカロン。

オリエンタルランド 東京ディズニーシー「スパークリング・ジュビリーワゴン」スペシャルメニューの紹介でした。

