マツダ「“新型”軽トラ」発表に反響殺到！マツダは2026年2月12日、軽商用車「スクラムトラック」に大幅な商品改良を施し、同日より販売を開始しました。この新型モデルに対し、SNSなどネット上では一体どのような評判が見られるのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ新型「軽トラック」です！（18枚）今回の改良は、フロントデザインの刷新やインテリアの質感向上に加え、先進安全技術が大幅に進化。さらに