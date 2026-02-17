マツダ「“新型”軽トラ」発表に反響殺到！

マツダは2026年2月12日、軽商用車「スクラムトラック」に大幅な商品改良を施し、同日より販売を開始しました。

この新型モデルに対し、SNSなどネット上では一体どのような評判が見られるのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがマツダ新型「軽トラック」です！（18枚）

今回の改良は、フロントデザインの刷新やインテリアの質感向上に加え、先進安全技術が大幅に進化。

さらに、軽トラックに不可欠な積載性や走行性能といったスペック面においても、よりビジネス時に活躍するべく高い実力を維持しています。

新型スクラムトラックのボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1765mm。

日本の狭い路地や農道でもストレスなく走行できる軽自動車規格いっぱいのサイズ感で、最小回転半径は3.6mを実現。抜群の小回り性能を誇ります。

そして最大の魅力である荷台スペースは、荷台長1940mm（フロア長2030mm）を確保。

りんごコンテナなら48個、ビールケースなら60ケースを積載可能です。

また、荷台床面地上高を650mmに抑えることで、重い荷物の積み降ろしにおける身体への負担を軽減しています。

パワートレインには、力強い走りと燃費性能を両立したR06A型エンジンを搭載し、最高出力50馬力を発揮。

荷物を満載した状態や登坂路でも粘り強いトルクを発揮するようチューニングされており、トランスミッションは5速MTと4速ATを設定。

燃費性能（WLTCモード）は5速MT車で19.6km／Lと、優れた経済性を実現しています。

そして今回の改良では、エクステリアデザインを刷新し、より精悍で力強いフロントフェイスへと進化しました。

ボディカラーには新色「モスグレーメタリック」を追加し、現場に馴染みつつもスタイリッシュな雰囲気を演出します。

安全性能の進化も劇的です。衝突被害軽減ブレーキには、新たに「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用。

検知対象に自動二輪車や自転車が追加され、交差点での出会い頭の検知にも対応しました。

さらに、フロントバンパーにもパーキングセンサーを新設。

全車が「サポカーSワイド」に該当し、毎日の安全運転をサポートします。

グレード構成は「KC（2WD／4WD）」「KC農繁（4WD）」「KX（4WD）」の3タイプで、特にKC農繁は農作業などの過酷な現場に特化した“プロ仕様”。

ぬかるんだ道で駆動力を高めるデフロック機構や、Hi／Lo切り替え式の副変速機を装備しています。

車両価格（消費税込）は、122万7600円から163万4600円となっています。

ちなみに新型スクラムトラックは、スズキの軽トラック「キャリイ」のOEM供給を受けるモデルです。

※ ※ ※

この新型スクラムトラックに対し、SNSやネットコミュニティでは様々な反響が寄せられています。

まずデザインについては、「マイナーチェンジ後の顔つき、スポーティで良いね〜」「モスグレーの色味が渋くてカッコいい」と概ね好評。

一方でインテリアに関しては、「内装はあまり代わり映えしない？」「もっと劇的に変わってほしかった」という意見も見られました。

また、マツダで購入する意義については、「マツダで買えるのが良い。『ロードスター』と『スクラムトラック』の2台持ちなら、趣味と実益で一生困らない最強のカーライフだ！」という、マツダファンならではの熱いコメントも。

一方で、車名については「どうせなら伝統の『ポーターキャブ』の名前を復活させてほしい」という往年のファンからの要望が。

さらに、「スズキ『キャリイ』と『スクラム』下取り価格はどっちが高いんだろう？」という堅実な疑問も投稿されています。

ラインナップに関しては、「本家スズキにある『スーパーキャリイ（キャビン拡大仕様）』のマツダ版はないのか？ 出してほしい！」「装備満載もいいけど、もっと簡素で安い『真の最低限グレード』も欲しい…」「安全規制があるから難しいのかなぁ？」といった、バリエーション拡充を望む声も散見されました。

このように、スズキ「キャリイ」のOEMモデルではありながらも、注目を集める新型スクラムトラック。

マツダブランドの働くクルマとして、独自のファン層から注目を集めているようです。