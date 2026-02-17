¢£²ÏÀ¾¹© 213±ß(+50±ß¡¢+30.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â ²ÏÀ¾¹©¶È [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£16Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¤Ë26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò35²¯±ß¤«¤é40²¯±ß¡ÊÁ°´ü2²¯8900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤ò20²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é10²¯±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÆ±91²¯8200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¼çÍ×ÈÎÇäÀè¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬±Æ¶Á¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2000²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ8.6¡ó¸º¡Ë¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î