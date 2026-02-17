Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (1)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£²ÏÀ¾¹© <7256> ¡¡213±ß¡¡(+50±ß¡¢+30.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡²ÏÀ¾¹©¶È <7256> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£16Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¤Ë26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò35²¯±ß¤«¤é40²¯±ß¡ÊÁ°´ü2²¯8900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤ò20²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é10²¯±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÆ±91²¯8200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¼çÍ×ÈÎÇäÀè¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬±Æ¶Á¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2000²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ8.6¡ó¸º¡Ë¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÌÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¼ý±×²þÁ±»Üºö¤Î¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4～12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â1429²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11.5¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×25²¯6700Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü27²¯4300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×9²¯500Ëü±ß¡ÊÆ±41²¯4500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢28Ç¯3·î´ü¤ËÇä¾å¹â2000²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÊÆÃæ¿´¤Î¼ý±×²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢¹©¾ìºÆÊÔ¤òÈ¼¤¦È´ËÜºö¤Ê¤É¤Ç±Ä¶ÈÍø±×Î¨5¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Í£Å£Ò£Æ <3168> ¡¡1,317±ß¡¡(+300±ß¡¢+29.5¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Í£Å£Ò£Æ <3168> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈóÅ´¶âÂ°¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¡Ê¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¤Î¶¡µë¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤¬¡¢Æ¼»Ô¶·¤Î¹âÆ¤òÇØ·Ê¤ËºÎ»»À¤ÎÄã¤¤¼è°ú¤«¤éÍø±×Î¨¤ò½Å»ë¤·¤¿¼è°ú¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ò¿Ê¤á¡¢Á´ÂÎ¶ÈÀÓ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤â¹¥Ä´¤Ë¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Â¤â¤È¤Î¼ý±×¤Ï²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÁÛÄê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Á°½µËö13Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢26Ç¯8·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î7²¯4400Ëü±ß¤«¤é27²¯5600Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ23.6ÇÜ¡Ë¤ËÂçÉýÁý³Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤êÇã¤¤¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£Íø±×¤ÎÈôÌöÅª¤Ê¿¤Ó¤òÇØ·Ê¤Ë³ô¼ç´Ô¸µ¤â¶¯²½¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î20±ß¤«¤é30±ß¡ÊÁ°´ü¼ÂÀÓ¤Ï20±ß¡Ë¤ËÂçÉý¾å¾è¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤âÊª¿§¿Íµ¤¤ò½õÄ¹¤·¤¿¡£
¢£¥Ù¥ë¥È¥é <7048> ¡¡224±ß¡¡(+50±ß¡¢+28.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥Ù¥ë¥È¥é <7048> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢26Ç¯12·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¡£º£´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°´üÈæ9.1¡óÁý¤Î50²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤¬Æ±3.7ÇÜ¤Î3²¯6600Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹õ»úÅ¾´¹¤·¤¿Á°´ü¤Î¼ÂÀÓ¤«¤éÍø±×¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏÂÎ¸³·¿¥Ä¥¢ー¤ÎÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¼çÎÏ¤ÎOTA¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë»ö¶È¤ÇÍø±×Î¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°¤Î´üÈæ6.4¡óÁý¤Î45²¯8100Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤Ï1²¯4000Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°¤Î´ü¤Ï4²¯700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¡¢Ã±Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÉ¬Ã£¤È³Î¼Â¤ÊÍø±×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Á£É¥á¥« <6227> ¡¡14,090±ß¡¡(+3,000±ß¡¢+27.1¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Á£É¥á¥«¥Æ¥Ã¥¯ <6227> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö13Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯6·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò250²¯1000Ëü±ß¤«¤é343²¯1200Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ63.6¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò25²¯900Ëü±ß¤«¤é48²¯5400Ëü±ß¡ÊÆ±2.3ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£AIÍÑÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±¥¦¥¨¥Ï¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼õÃí¡¦½Ð²Ù¤¬¸£°ú¤·¡¢¾å´ü¤ËÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¼ý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢3·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò3³ô¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄÌ´ü¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò17±ß¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£Ê¬³äÁ°¥Ùー¥¹¤Ç51±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¡Ê50±ß¡Ë¤«¤é¼Â¼ÁÁýÇÛ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢³¤³°¤ÎÂç¼êÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¥áー¥«ー2¼Ò¤«¤é¥¦¥¨¥Ï¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥Ü¥ó¥Àー¡¦¥Ç¥Ü¥ó¥ÀーÁõÃÖ¡Ë¤òÌó78²¯±ß¤Ç¼õÃí¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²·×¾å¤Ï27Ç¯6·î´ü¤ÎÍ½Äê¡£
¢£¥ª¥×¥È¥é¥ó <6235> ¡¡2,629±ß¡¡(+500±ß¡¢+23.5¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¡£¥ª¥×¥È¥é¥ó <6235> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö13Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯12·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò382²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ12.8¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò62²¯±ß¡ÊÆ±85.9¡óÁý¡Ë¤ÈÈ¯É½¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï56±ß¡ÊÁ°´ü54±ß¡Ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯12·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬338²¯6100Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ4.5¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬33²¯3400Ëü±ß¡ÊÆ±49.2¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¸÷³ØÎÎ°è¤Î¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥«¥á¥é¡¢¸÷ÄÌ¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸÷³ØÉôÉÊ¸þ¤±ÁõÃÖ¤ä¡¢È¾Æ³ÂÎ¸÷³Ø¤Î¸÷ÅÅ»Ò¸þ¤±ÁõÃÖ¤¬¹¥Ä´¤ÇÁý¼ý¤ò³ÎÊÝ¡£°ìÊý¡¢Íø±×Î¨¤Î¹â¤¤ÁõÃÖ¤ÎÈÎÇä¸º¤äÃª²·»ñ»ºÉ¾²ÁÂ»¤Î·×¾å¤Ê¤É¤¬Íø±×ÌÌ¤Ç¶Á¤¤¤¿¡£
¢£´ØÅÅ²½ <4047> ¡¡1,685±ß¡¡(+300±ß¡¢+21.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨2°Ì¡£´ØÅìÅÅ²½¹©¶È <4047> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13Æü¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.9¡óÁý¤Î35²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î35²¯±ß¢ª53²¯±ß(Á°´ü¤Ï45²¯±ß)¤Ë51.4¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ17.6¡óÁý±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥³¥áÊ¼£È£Ä <2780> ¡¡4,090±ß¡¡(+700±ß¡¢+20.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥³¥áÊ¼¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2780> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4～12·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ40.9¡óÁý¤Î1575²¯600Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±12.6¡óÁý¤Î57²¯2800Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÉý¤ÊÁý¼ý¤Ç2¥±¥¿¤Î±Ä¶ÈÁý±×¤ÇÃåÃÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£10～12·î´ü¤Ç¤ÏÇä¾å¹â¤Ï46¡óÁý¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï2.0ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢»ÍÈ¾´üÃ±°Ì¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âÁê¾ì¤Î¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë¶âÃÏ¶â¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤¬Áý²Ã¤·¡¢Çä¾å¹â¤Î³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡£
¢£½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ <4506> ¡¡2,970.5±ß¡¡(+500±ß¡¢+20.2¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨3°Ì¡£½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ <4506> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡ÖÈó¼«¸ÊiPSºÙË¦Í³Íè¥É¥Ñ¥ß¥ó¿À·ÐÁ°¶îºÙË¦¡×¡Ê¥¢¥à¥·¥§¥×¥ê¡Ë¤Ë´Ø¤·¡¢º£·î19Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÌô»ö¿³µÄ²ñºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¡¦À¸ÊªÍ³Íèµ»½ÑÉô²ñ¤Î¿³µÄ»ö¹à¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡£º£²ó¤ÎÉô²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤ÇºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤Î¥¢¥à¥·¥§¥×¥ê¤Î¾µÇ§¤Î²ÄÈÝ¤Ê¤É¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Ìô¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¤Ï£Ò£Á£Ã£Ô£È£Å£Ò£Á¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòÇ¯8·î5ÆüÉÕ¤Ç¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢££Ð£ï£÷£å£ò£Ø <485A> ¡¡3,025±ß¡¡(+500±ß¡¢+19.8¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥Ñ¥ïー¥¨¥Ã¥¯¥¹ <485A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢26Ç¯12·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¡£º£´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°´üÈæ96.8¡óÁý¤Î380²¯±ß¡¢·Ð¾ïÂ»±×¤Ï10²¯～15²¯±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°´ü¤Ï17²¯9600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤·¤¿¡£ÂçÉý¤ÊÁý¼ý¤Ç¹õ»úÅ¾´¹¤ò·×²è¡£¹¹¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö <3774> [Åì¾Ú£Ð]¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¨¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤òºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÄêÃÖÍÑÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëBESS¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¨¥Ê¥¸ー¥¹¥È¥ìー¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë»ö¶È¤ÇÁý¼ýÁý±×¤ò·×²è¡£º£²óÈ¯É½¤·¤¿¿·µ¬¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï¸«¹þ¤Þ¤º¼ã´³¤Î¸¦µæ³«È¯¥³¥¹¥È¤ò¸«¹þ¤à¤Î¤ß¤È¤·¤¿¡£ÁÛÄê°Ê¾å¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÄÉ²Ã¤Ç¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤ä°ÙÂØÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¥ì¥ó¥¸Êý¼°¤Ç¼¨¤·¤¿¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°¤Î´üÈæ3.1ÇÜ¤Î193²¯600Ëü±ß¡£·Ð¾ïÂ»±×¤ÎÀÖ»úÉý¤ÏÁ°¤Î´ü¤Î57²¯200Ëü±ß¤«¤é½Ì¾®¤·¤¿¡£
¢£Àº¹©µ»¸¦ <6834> ¡¡22,730±ß¡¡(+3,720±ß¡¢+19.6¡ó)
¡¡Àº¹©µ»¸¦ <6834> [Åì¾Ú£Ó]¤¬6ÆüÂ³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤Ï13Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯3·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï½¾Íè¤Î49²¯±ß¤«¤é70²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ2.5ÇÜ¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤â240²¯±ß¤«¤é300²¯±ß¡ÊÆ±50.1¡óÁý¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡£¼ÖºÜÍÑ¥»¥ó¥µー¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤ë¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·ÁÉÊ¤ä¶â·¿¤Ê¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸÷¥³¥Í¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸÷ÄÌ¿®ÍÑÉôÉÊ¤¬¿Ä¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´üËöÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²èÈæ20±ßÁý³Û¤Î60±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö40±ß¤È¤¢¤ï¤»¤¿Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï100±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï65±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª <4974> ¡¡951±ß¡¡(+150±ß¡¢+18.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨5°Ì¡£¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª <4974> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÊõ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2531> [Åì¾Ú£Ð]¤¬´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆTOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÁ°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¡£ÇãÉÕ²Á³Ê¤Ï1³ô1150±ß¤Ç¡¢¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª¤Î³ô²Á¤Ï¤³¤ì¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï16Æü¤«¤é4·î6Æü¤Þ¤Ç¡£ÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Î²¼¸Â¤Ï692Ëü7000³ô¤Ç¡¢¾å¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£TOB¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª¤Ï¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª¤ÏTOB¤Ë»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êõ£È£Ì£Ä¤Ï¿Æ»Ò¾å¾ì¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ä¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Ç¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤È¼Â¹Ô¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï13ÆüÉÕ¤Ç¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª¤ò´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£
¢££Ï£Â£Á£Ò£Á£Ç <6877> ¡¡4,570±ß¡¡(+700±ß¡¢+18.1¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Ï£Â£Á£Ò£Á¡¡£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð <6877> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¾å¸Â¤ò120Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î7.87¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï50²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï2·î16Æü¤«¤éÍèÇ¯2·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¼Â»Ü¤ËÉ¬Í×¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤È»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê25Ç¯10～12·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â184²¯2900Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ39.6¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×30²¯5900Ëü±ß¡ÊÆ±52.2¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×19²¯3000Ëü±ß¡ÊÆ±30.1¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¸þ¤±ÍÏÀÜµ¡´ï¤ÎÀßÈ÷ÉÊ¤ä¾ÃÌ×ÉÊ¤Î³ÈÈÎ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±Ê¿ÌÌ¸¦ËáÁõÃÖ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯9·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â639²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ3.6¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×92²¯±ß¡ÊÆ±5.2¡ó¸º¡Ë¡¢½ãÍø±×63²¯±ß¡ÊÆ±6.8¡ó¸º¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í <6871> ¡¡12,440±ß¡¡(+1,820±ß¡¢+17.1¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨6°Ì¡£ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ë¥¯¥¹ <6871> [Åì¾Ú£Ð]¤¬6ÆüÂ³µÞÆ¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤òÏ¢Æü¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢26Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê1～6·î¡Ë¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¸øÉ½¡£Çä¾å¹â¤¬Ãæ´Ö´ü¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ32.5¡óÁý¤Î439²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤¬Æ±71.7¡óÁý¤Î82²¯±ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£Á°´ü¤Î¼ÂÀÓ¤¬·×²è¤ò¾å¿¶¤ì¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¡¢²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°¤Î´üÈæ26.1¡óÁý¤Î701²¯7300Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±36.9¡óÁý¤Î120²¯6300Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥êー¸þ¤±¥×¥íー¥Ö¥«ー¥É¤Î¼ûÍ×¤¬°ìÃÊ¤È³ÈÂç¤·¡¢À½ÉÊ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï²þÁ±¡£°ÙÂØÉ¾²Á¤Î·×¾å¤â¤¢¤Ã¤Æ·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¥×¥íー¥Ö¥«ー¥É»Ô¾ì¤Ï¹âÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤ÏÁ°´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é23±ßÁý³Û¤·¤Æ95±ß¤È¤·¤¿¡£º£´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ´Ö´ü·è»»¤È¤È¤â¤Ë³«¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥Èー¥ <7972> ¡¡3,060±ß¡¡(+436±ß¡¢+16.6¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨7°Ì¡£¥¤¥Èー¥ <7972> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£°ì»þ501±ß¹â¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤ë3125±ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Á°½µËö13Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯12·î´üÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤Ï1536²¯8200Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ11.0¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï136²¯8500Ëü±ß¡ÊÆ±35.8¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±²È¶ñ¤ä¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¼çÎÏ¤Î¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹»ö¶È¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë°Æ·ï¤òÃæ¿´¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯12·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1657²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ9.0¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï160²¯±ß¡ÊÆ±16.9¡óÁý¡Ë¤Î·×²è¡£Çä¾å¹â¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤È¤âÁ°´ü¤ËÂ³¤²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤â90±ß¡ÊÁ°´ü75±ß¡Ë¤ÈÁýÇÛ´ðÄ´¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Åê»ñ¼ûÍ×¤¬°ú¤Â³¤Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤à¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¯¥ª¥ê¥×¥¹ <4894> ¡¡10,950±ß¡¡(+1,500±ß¡¢+15.9¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¯¥ª¥ê¥×¥¹ <4894> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ò¥È¡ÊÆ±¼ï¡ËiPSºÙË¦Í³Íè¿´¶ÚºÙË¦¥·ー¥È¡Ö¥ê¥Ïー¥È¡×¤¬¡¢19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÌô»ö¿³µÄ²ñºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¡¦À¸ÊªÍ³Íèµ»½ÑÉô²ñ¤Ç¾µÇ§²ÄÈÝ¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ26Ç¯3·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò5²¯9000Ëü±ß¤«¤é2²¯1200Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ21.0¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÂ»±×¤ò8²¯9500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é10²¯2400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°´ü5²¯9000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤ò8²¯8900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é9²¯8300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÆ±6²¯4400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£CDMO¡Ê°åÌôÉÊ³«È¯À½Â¤¼õÂ÷¡Ë»ö¶È¤Ç¸ÜµÒ¤Î¸¦µæ³«È¯¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë°ìÉô¸«Ä¾¤·¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢»Ò²ñ¼Ò¥¯¥ª¥ê¥×¥¹¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿°ìÉôÇä¾å¹â¤Î·×¾å¤¬Íâ´ü¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4～12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â2²¯700Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.7ÇÜ¡Ë¡¢±Ä¶ÈÂ»±×7²¯7100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü5²¯6400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¡¢ºÇ½ªÂ»±×7²¯3200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÆ±6²¯1100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Âç¹õ²° <6993> ¡¡169±ß¡¡(+23±ß¡¢+15.8¡ó)
¡¡Âç¹õ²°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <6993> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13ÆüÂç°ú¤±¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï6²¯6500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï7²¯1400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£
¢££Á£Ó£Âµ¡³£ <6284> ¡¡7,550±ß¡¡(+1,000±ß¡¢+15.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨10°Ì¡£ÆüÀº¥¨ー¡¦¥¨¥¹¡¦¥Óーµ¡³£ <6284> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê25Ç¯10～12·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â113²¯4100Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ20.1¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×25²¯8600Ëü±ß¡ÊÆ±25.7¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×18²¯9900Ëü±ß¡ÊÆ±11.0¡óÁý¡Ë¤ÎÂçÉýÁý±×¤È½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£´üÃæ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Å¸¼¨²ñ¡ÖK2025¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×Å¸¼¨²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿°ú¤¹ç¤¤¤òÃå¼Â¤Ë·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼õÃí¹â¤Ï154²¯1900Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23.6¡óÁý¡Ë¤È»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÎÉ¹¥¤Ê¼õÃí´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢Ãæ¾®·¿µ¡¤¬¸£°úÌò¤È¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ö¥íーÀ®·Áµ¡¤¬¿Ä¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢²¢À¹¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¶â·¿¤äÊÝ¼é¡¦¥µー¥Ó¥¹¤â¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¡£Å¸¼¨²ñ¤Î°ì²áÀÈñÍÑ·×¾å¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À½ÉÊ¡¦ÃÏ°è¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ìÂçÉýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯9·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â468²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ7.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×115²¯±ß¡ÊÆ±8.1¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×81²¯±ß¡ÊÆ±4.6¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
