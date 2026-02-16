埼玉・幸手ひまわり幼稚園園長が抱いた「投げる力低下」への“危機感”子どもたちの「投げる力」が弱まっているーー。埼玉県の幸手ひまわり幼稚園で野球教室が1月29日に行われ、開智未来高校の伊東悠太監督と西田樹教諭が指導した。「投げる力を身につける」ことをテーマに実施されたイベント。開催を決めた幼稚園側には、並々ならぬ”危機感”と、自分たちでは教えることができない事情があったという。伊東監督は、「投げる