TBS系「アッコにおまかせ!」に出演ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が行われている。10日（日本時間11日）にはノルディックスキー・ジャンプ混合団体で日本が丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得した。TBS系の「アッコにおまかせ!」にはスキージャンプで五輪メダル3個を獲得したレジェンド・葛西紀明が出演。銅獲得のポイントを語った。