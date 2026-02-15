TBS系「アッコにおまかせ!」に出演

ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が行われている。10日（日本時間11日）にはノルディックスキー・ジャンプ混合団体で日本が丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得した。TBS系の「アッコにおまかせ!」にはスキージャンプで五輪メダル3個を獲得したレジェンド・葛西紀明が出演。銅獲得のポイントを語った。

スタジオ出演した葛西は、メダル獲得について問われると「アンカーの二階堂選手がどれぐらい飛ぶかな」と注目。ただ「2本目ちょっと失敗したんですよね」と説明した。苦戦もあった中でどうして銅が獲れたのか。

続けて葛西は「あとは高梨選手。一番いい仕事をしたのは高梨選手なんですよね、実は」と指摘した。理由について「（スロベニアの）ニカ・プレブツという選手、世界チャンピオンなんですけど、その選手に1メートルしか負けなかったんですね」と語り、1回目のジャンプで高梨は96.5メートル、プレブツは97.5メートルと肉薄した事実を説明。2回目の日本勢は全体5位に終わっており、「ポイントも食らいついていったので、メダルに繋がったと思います」と1回目の貯金を作ったジャンプを称賛していた。



