ファジアーノ岡山は２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節でサンフレッチェ広島と敵地で対戦。江坂任の圧巻ゴールで先制した。10分、左CKのこぼれ球にペナルティエリア左で反応した江坂が、ゴールと逆方向に走りながら、腰のひねりを活かした右足の強烈なシュートをゴール右に突き刺した。 巻いたシュートが完璧なコースに。33歳アタッカーの見事なゴラッソに、SNS上でファンからも「スーパーすぎる」