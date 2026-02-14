「天才だ」などの声続出！ 岡山の33歳アタッカーが魅せた、腰のひねりを活かした圧巻弾にファン驚き「すげぇの決めたな」「これが芸術」
ファジアーノ岡山は２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節でサンフレッチェ広島と敵地で対戦。江坂任の圧巻ゴールで先制した。
10分、左CKのこぼれ球にペナルティエリア左で反応した江坂が、ゴールと逆方向に走りながら、腰のひねりを活かした右足の強烈なシュートをゴール右に突き刺した。
巻いたシュートが完璧なコースに。33歳アタッカーの見事なゴラッソに、SNS上でファンからも「スーパーすぎる」「すげぇの決めたな」「シュートえぐすぎる、天才だ」「これが芸術！！」「躍動感ある美しいゴール」「思わず声が漏れたよ！」といった絶賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】岡山のマエストロが右足一閃！ 江坂任の強烈ゴール！
10分、左CKのこぼれ球にペナルティエリア左で反応した江坂が、ゴールと逆方向に走りながら、腰のひねりを活かした右足の強烈なシュートをゴール右に突き刺した。
巻いたシュートが完璧なコースに。33歳アタッカーの見事なゴラッソに、SNS上でファンからも「スーパーすぎる」「すげぇの決めたな」「シュートえぐすぎる、天才だ」「これが芸術！！」「躍動感ある美しいゴール」「思わず声が漏れたよ！」といった絶賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】岡山のマエストロが右足一閃！ 江坂任の強烈ゴール！