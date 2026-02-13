サッカーのJ2・J3のチームが参加する2026シーズンの特別大会「百年構想リーグ」が2月8日に開幕しました。モンテディオ山形は開幕戦で横浜FCに勝利し、幸先よく白星発進となりました。開幕戦から見えた今シーズンのチームの姿に迫ります。山本浩一アナウンサー「横浜市のニッパツ三ツ沢球技場にやってきました。試合開始まであと2時間あまり。小雪が舞う中これだけ多くのモンテディオサ