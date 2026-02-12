中道改革連合・枝野幸男前衆院議員が2026年2月12日、国会の議員会館事務所と議員宿舎の撤収について、「何とか期限を守れそうです」などとXで報告した。また、今回の衆院選で落選したその他の議員も、議員会館や宿舎の撤退に関して報告している。枝野幸男「ご支援に感謝し、お詫び申し上げます」2月8日投開票の衆院選で、中道は公示前の172議席から49議席へ減少。埼玉5区で立候補した枝野氏は敗れ、比例北関東ブロックでも復活でき