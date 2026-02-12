ミラノ・コルティナ冬季五輪で2026年2月10日に行われたバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したノルウェーのストゥルラホルム・レグライ選手が、インタビューで「浮気」を告白した。これに対してレグライ選手の元恋人が「全世界の前で愛を告白した後でも、許せない」などとコメントした。ノルウェー紙「VG」が報じた。「彼女がまだ私を愛してくれることを願うだけです」VGの10日（現地時間）公開の記事によると、レグライ選手