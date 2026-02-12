元乃木坂46の樋口日奈（28）が、女優として存在感を高めている。【 衝撃画像 】下着姿で濃厚キス、自ら男性にまたがり…主演作で見せた「大胆ベッドシーン」や、写真集で披露したまぶしすぎる水着姿をじっくり見る放送中の冬ドラマでは『本命じゃなきゃよかったのに』（毎日放送）の主演に加え、『顔のない患者-救うか、裁くか-』（関西テレビ）にも出演。さらに、動画配信サービスHuluのオリジナルドラマ『おとなになっても』