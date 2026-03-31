乃木坂46の梅澤美波（27）が31日までに自身のインスタグラムを更新。“大好きな2人”との3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「大好きなお二人が、私たちに素敵な楽曲をプレゼントしてくださいました」とバナナマンが演じるフォークデュオ「赤えんぴつ」との3ショットを投稿した。乃木坂46は、4月8日(水)に発売する41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のTYPE-Bに、赤えんぴつ・おーちゃん（設楽