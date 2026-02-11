やっぱり…。ミラノ・コルティナ五輪バイアスロン男子２０キロ（１０日）で銅メダルを獲得後、全世界に浮気を告白し物議を醸したストゥルラホルム・レグライド（２８＝ノルウェー）の渦中の恋人がコメントし、話題となっている。レグライドはノルウェーの国営放送局「ＮＲＫ」に「６か月前、最愛の人に出会った。世界で一番美しくて優しい人だ。人生の金メダルを獲得したが、３か月前に私は最大の過ちを犯し、彼女を裏切ってし