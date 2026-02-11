既婚者が独身だと偽り異性と交際する「独身偽装」の被害が相次いでいる。主にマッチングアプリなどの出会いをきっかけとした事件が多いとされているが、今回のケースは既婚男性からのナンパが発端となっている。交際、同棲を経て妊娠まで至った女性が8ヶ月のお腹を抱えながら被害の全容を告白。妻子と暮らす家から徒歩5分圏内の女性宅で3年間同棲し、妻子を乗せている車で女性の体を求めたこともあったという既婚男性の非道