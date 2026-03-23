20代半ば〜30代前半にかけて訪れる「結婚ラッシュ」。働き方や生き方が変化し「結婚は考えていない」という人も増えてきましたが、それでも周囲が次々と結婚していくと、心がざわつくものです。いまは出会い方も多様になり、マッチングアプリをきっかけに結婚するカップルも珍しくありません。そのようななかで、相手の「プロフィールの内容」にはご用心を……。29歳女性の事例をもとに、アプリ婚だからこそ徹底すべき結婚前の「マ