2025年5月、風営法の改正が施行されてもなお、悪質ホストの逮捕が続く歌舞伎町。新ルール導入後も根本解決が難しく、過剰な営業で客と揉めるトラブルが絶えない。女性側が違法行為を通報→逮捕へ至る流れが以前よりかは増えているものの、よくよく考えるとこれは当たり前だろう。今までクロい問題が明るみにならなかったぶん客側が黙り込み、悪質ホストはずいぶんと野放しにされていた。ニュースになるのは氷山の一角に過ぎず、DV