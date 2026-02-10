いじめの対策について教育関係者のほか、専門家や中学生が参加し考える協議会が開かれ、生徒が学年を超えた信頼関係を作りいじめを防ぐ取り組みを発表しました。 【写真を見る】信頼関係を作りいじめ防止へ中学生がいじめ対策の取り組みを発表（山形） この天童市いじめ問題対策連絡協議会は、２０１４年に天童市で、女子中学生がいじめを苦に命を絶ったことを受け設置されたもので、毎年２回開かれています。 きのうは天童市