¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥À¥¹¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï¡¢¿ä¤·³è»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¡¢¤ª¤è¤Ó»ö¶È¼Ô¤Î¼ý±×ºÇÂç²½¤ÈAX¡ÊAI Transformation¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥À¥¹¤ò¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÀßÎ©¤ËºÝ¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGENDA¤«¤é¤â½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥½¥Ó¥À¥¹¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¸½¾ìÎÏ¡×¤È¡¢¥ß¥À¥¹¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬Í­¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦·Ð±ÄÎÏ