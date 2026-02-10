¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥ß¥À¥¹¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢ ¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤ò¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¿ä¤·³èAX¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥À¥¹¡×¤òÀßÎ©
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥À¥¹¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï¡¢¿ä¤·³è»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¡¢¤ª¤è¤Ó»ö¶È¼Ô¤Î¼ý±×ºÇÂç²½¤ÈAX¡ÊAI Transformation¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥À¥¹¤ò¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÀßÎ©¤ËºÝ¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGENDA¤«¤é¤â½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥½¥Ó¥À¥¹¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¸½¾ìÎÏ¡×¤È¡¢¥ß¥À¥¹¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬Í¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦·Ð±ÄÎÏ¡¦M&A¿ä¿ÊÎÏ¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¿ä¤·³èAX¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤òÀµ¤·¤¯¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Ø´Ô¸µ¤¹¤ë¿ä¤·³è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¡¢¿ä¤·³è»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¡§¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤µ¡²ñÂ»¼º¡×¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë
ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä±¿±Ä¸½¾ì¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤µ¡²ñÂ»¼º¡×¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¡¼¥ë¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ÎÏ¢·ÈÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤òÀµ¤·¤¯¼ý±×¤ä¼¡¤ÎÂÎ¸³¤Ë´Ô¸µ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¥¢¥½¥Ó¥À¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¿ä¤·³è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ý±×ºÇÂç²½¡¦DX»Ù±ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¡£¸½¾ì¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡ÊDX¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤ÎÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÊÑ³×¤¹¤ëAX¤ò¿ä¿Ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤È»ö¶È¼Ô¤ò³ê¤é¤«¤Ë·Ò¤®¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ý±×¤ª¤è¤Ó¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£¥¢¥½¥Ó¥À¥¹ 3¤Ä¤Î¥³¥¢¡¦¥³¥ó¥Ô¥¿¥ó¥¹
1. ¡Ö¿ä¤·³èAX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¸þ¾å¤È¼ý±×ºÇÂç²½¤ò¼Â¸½
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¡Ö´¶À¡×¤È¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¹âÅÙ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿ä¤·³è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤äEC¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¿¼¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤òÆ¨¤µ¤ºÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÇËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¡¢LTV¡ÊÀ¸³¶¸ÜµÒ²ÁÃÍ¡Ë¤ÎºÇÂç²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£
2. ¡Ö¸½¾ìÎÏ¡×¡ß¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ëÊñ³çÅª»Ù±ç
¥¢¥½¥Ó¥À¥¹¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¸½¾ìÎÏ¡×¤È¥ß¥À¥¹¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¤òÍ»¹ç¤·¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤ò³«È¯¥Á¡¼¥à¤¬¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÑ»¨¤ÊÄ´À°¶ÈÌ³¤ä»öÌ³ºî¶È¤òºþ¿·¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³Éé²Ù¤ò·àÅª¤ËÄã¸º¤·¡¢Â°¿Í²½¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤ò²ò¾Ã¡£¿Í¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¢¤ë»Å»ö¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
3. M&AÀïÎ¬¤Ë¤è¤ë¡ÖÏ¢Â³Åª¡×¤Ê¡ÖÈóÏ¢Â³À®Ä¹¡×
¥¢¥½¥Ó¥À¥¹¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¿ä¤·³è¥Ë¡¼¥º¤ËÌÖÍåÅª¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼Ò³«È¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓM&A¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ä¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤È»ñËÜ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡£
¢£Æ³Æþ»öÎã¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«ÎÎ°è
¤¹¤Ç¤ËÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ç¤ÎÆ³Æþ¡¦¶¨¶È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¢¥½¥Ó¥À¥¹¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÅÁÅýÊ¸²½ÎÎ°è¡§ÂçÁêËÐ¡¦°ËÀª¥ößÀÉô²°¡ä
ÅÁÅýÊ¸²½ÎÎ°è¤ÎDX»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÁêËÐ¡¦°ËÀª¥ößÀÉô²°ÍÍ¤Î»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤¢¤ëÁêËÐÊ¸²½¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¸å±ç²ñ±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ø¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡ã¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¡§¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ù±ç¡ä
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥¢¥½¥Ó¥À¥¹¤Î¿ä¤·³è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¶¯²½¤äÇä¾åºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
