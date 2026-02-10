¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¡Ê48¡Ë¡¢¶ûÞ¼ËüÎ¤¡Ê58¡ËÎ¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬9Æü¡¢½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀÐ»á¤¬¡Ö»ä°Ê¾å¡×¤ÈÍ½¹ð¤¹¤ë»³ËÜ¾ù»Ê»á¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡© ¤ì¤¤¤ï¤ÏÂçÀÐ»á¡¢¶ûÞ¼»á¡¢¹â°æ¿ò»Ö´´»öÄ¹¡Ê56¡Ë¤Î¼¹¹ÔÉô¤¬½°±¡Áª¤Ç¤½¤í¤Ã¤ÆÍîÁª¡£ÈæÎãÆî´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÅöÁª¤·¤¿¸µ¿¦¡¢»³ËÜ¾ù»Ê»á¡Ê63¡Ë¤Î¤ß¤Î1µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¸ø¼¨Á°¤Î8µÄÀÊ¤«¤éÂç¤­¤¯ÀªÎÏ¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£ ¶ûÞ¼»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬Îò»ËÅª°µ¾¡¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢