ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¸©°Ëº´»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷(31)¤ÈÄ¹ºê¸©¤Ë½»¤àºî¶È°÷¤ÎÃË(31)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ËãÌô¤ª¤è¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©°Ëº´»ÔÉ©´¢¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷(31)¤ÈÄ¹ºê¸©Åç¸¶»Ô¤Ë½»¤àºî¶È°÷¤ÎÃË(31)¤Ç¤¹¡£ °Ëº´Í¯¿å·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÀè·î20Æü¤´¤í¡¢°Ëº´»ÔÆâ¤ÇÂçËã¼ã´³ÎÌ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö½÷¤¬ÂçËã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¡¢Àè