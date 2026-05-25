ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が26日に開幕する。25日に前検が行われた。藤原碧生（26＝岡山）と実森美祐（29＝広島）が左手薬指に指輪を光らせて結婚を報告した。これで今節の夫婦レーサーは深谷知博＆鎌倉涼と2組に。夫婦同時SG参戦は通算5組目となった。実森が「4月9日に入籍しました。ファンの皆さんの投票でしか出ることができない大会なので、恩返しできるように頑張ります」と語ると、す