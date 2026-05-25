ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）が25日、放送され、競馬を愛してやまないパーソナリティー垣花正と、数量政策学者高橋洋一氏が、G1オークスを制した今村聖奈騎手（22＝寺島）の偉業を熱く語り合った。今村騎手は、24日に開催されたG1オークスで5番人気のジュウリョクピエロに騎乗し、JRA女性騎手とはてクラシックレース初騎乗初制覇を達成した。垣花は「今村騎手は1年目に51勝。2年目以降はケガも