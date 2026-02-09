累計25億食突破の「ファミチキ」で最も売れたフレーバーが復活　濃厚さがアップ

コンビニチェーンの「ファミリーマート」は、累計25億食突破の「ファミチキ」シリーズで、過去最も売れたフレーバーを、2026年2月10日（火）から復活販売する。全国のファミリーマート16,400店で数量限定販売となる。

【商品画像】同時販売となる「濃厚チーズinクリスピーチキン」はこちら

「ファミチキ」は、2025年12月に累計販売数25億食を突破。ファミリーマート全商品の中で売上数量No.1を誇る商品だ。

ファミリーマートは、2021年に、チーズ入りの「ファミチキ」を初めて発売した。2025年2月には、同様の商品を復活販売。初週の販売数がファミチキシリーズ歴代No.1の売上を記録した。販売終了後も、SNSなどでは再販を求める声も多かったため、今回、3度目の販売となった。

販売となるのは「濃厚チーズinファミチキ」（税込258円）。今回は、熟成チェダーチーズの割合を増やし、味わいをさらに濃厚にしている。そして、「濃厚チーズinクリスピーチキン」（税込198円）も同時販売。こちらもチーズの濃厚さが特徴だという。

ファミチキ史上最も売れたフレーバーがさらに濃厚になって復活

〈濃厚チーズinファミチキ〉

【価格】

税込258円

【発売日】

2026年2月10日（火）

【発売地域】

全国

【内容】

ジューシーなチキンの中に、濃厚さがアップしたチーズを閉じ込めた一品。ファミチキの旨みと濃厚なチーズが一緒に味わえる。

〈濃厚チーズinクリスピーチキン〉

【価格】

税込198円

【発売日】

2026年2月10日（火）

【発売地域】

全国

【内容】

カリッとした衣と、コク深い濃厚チーズの組み合わせの相性が良いクリスピーチキン。

※チーズフード使用

※画像はイメージ

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がある

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がある

〈「ファミペイ払いで1個買うと1個もらえる」〉

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」で、新商品の「濃厚チーズinファミチキ」「濃厚チーズinクリスピーチキン」のいずれか1つをファミペイ払いで購入すると、「クリスピーチキン（プレーン）」に使える無料引換クーポンがファミペイ内に配信される。

【キャンペーン情報】

クーポン配信期間（買うと）：2026年2月10日（火）〜2月16日（月）

クーポン利用期間（もらえる）：2026年2月17日（火）〜2月23日（月）

【注意事項】

・無料引換クーポンはファミペイに電子クーポンとして配信される

・無料引換クーポンは対象商品の購入個数分配信される

・無料引換クーポンは配信されるまで時間がかかる場合がある

〈「濃厚チーズinファミチキ」100円引きクーポンが総計5万名に当たる〉

ファミリーマート公式X（@famima_now）をフォローし、公式Xの対象の投稿に指定のハッシュタグをつけてリプライすると、抽選で総計5万名に「濃厚チーズinファミチキ」の100円引きクーポンが当たる

●キャンペーン期間

2026年2月10日（火）8：30〜2026年2月16日（月）23：59

※「濃厚チーズinファミチキ」が品切れの場合、「ファミチキ」にも使用できる