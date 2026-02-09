¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬8Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½ÕON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±Æü¤Ë³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¢°Ý¿·¤ÇÀ¯¸¢¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆ»°ìËÜ¤ä¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»²À¯¤È¤«¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÀªÎÏ¤¬¤Ê¡¢µÄÀÊ¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢°ìÂÎÌîÅÞ¤Ï¤É¤³¤¬Âè1ÅÞ¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿