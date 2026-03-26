京都府南丹市で小学5年の男子児童が3月23日から行方不明となっていて、警察などが捜索を続けています。 【写真を見る】京都・南丹市で小5男子児童が行方不明警察などが捜索続ける23日午前8時ごろを最後に行方分からず灰色のトレーナー・ベージュのズボン・黒色のスニーカーなど着用 警察などによりますと、南丹市立園部小学校の5年生・安達結希さん（11）は、3月23日午前8時ごろ、安達